Отец Меган Маркл готов выступить против дочери в суде

Отец герцогини Сассекской 77-летний Томас Маркл запустил свой канал на YouTube и в первом же эпизоде заявил, что готов дать показания против младшей дочери в суде. Речь идет о деле, которое возбудила его старшая дочь Саманта, обвиняя сестру Меган в клевете.

Я был бы счастлив встретиться лицом к лицу с Меган, – сказал Томас Маркл, и добавил, – я почти четыре года не видел дочь и ее рыжего мужа.

Предоставиться ли Томасу Марклу реальная возможность встретиться в суде с Меган и принцем Гарри, неизвестно, потому что адвокаты герцога и герцогини Сассекских считают иск Саманты Маркл “абсурдным”.

Напомним: десять дней назад стало известно, что сводная сестра по отцу Меган Маркл 57-летняя Саманта подает на нее в суд. Сестра обвиняет Меган в клевете, утверждая, что многое из сказанного ею в резонансном интервью Опре Уинфри, которое вышло почти год назад, – ложь. Мало того, что Меган говорила, будто она “единственный ребенок”, так еще наврала, как говорит Саманта, и про отца. Защищая отца Томаса, истица заявила, что именно мистер Маркл оплачивал обучение младшей дочери в элитной частной школе, а также ее уроки танцев и актерского мастерства.

Томас и Саманта Маркл

Тем временем, Меган Маркл крайне редко появляется на публике, в то время как ее муж, принц Гарри готовится к предстоящим Invictus Games (“Играм непокоренных”), патроном которых является. В апреле – с 16-22-го – Гарри намерен посетить Гаагу, где пройдут Игры. А вот поминальную службу по принцу Филиппу, намеченную на 29 марта, герцог и герцогиня Сассекские пропустят. Об этом в пятницу сообщили их официальные представители. И хотя причины не называются, СМИ предполагают, что Гарри и Меган по-прежнему “не чувствуют себя в безопасности” в Великобритании, а МВД страны все еще не решил вопрос с их охраной. Впрочем, возможно и сама королева не сможет присутствовать на торжественной панихиде в Вестминстерском аббатстве. Но эту информацию королевская пресс-служба пока не подтвердила.

Меган Маркл и принц Гарри