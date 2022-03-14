Мнение: Вперед, в 30-е!



“Вратарь”, фильм 1936 года

Есть, кстати, один косвенный индикатор, показывающий куда именно нас закидывает – и это отнюдь не 90е. Я тут посмотрел несколько роликов о судьбах отечественного футбола, да и вообще спорта. Там ведь ситуация тоже из тех, что казались почти невероятными еще месяц назад. Все российские спортсмены внезапно с некоторым удивлением обнаружили, что в их спортивной жизни исчез и непонятно когда вернется целый уровень, причем верхний: уровень международных соревнований. Все эти “первенство Европы”, “первенство мира”, универсиада, олимпиада (и летняя, и зимняя) – все это в один миг пропало, растворилось в тумане. Соответственно, мечта всякого спортсмена “что-нибудь выиграть на мировом уровне” переходит в разряд несбыточных. НИКТО из нынешних уже не станет ни чемпионом мира, ни чемпионом Европы.

Студентов отлучили от участия в Универсиаде буквально на днях – и теперь уже не из-за допинга. Россию выкинули из участия в отборе к первенству мира по футболу в Катаре. До смешного – страдают даже… шахматисты. Два наших участника этапов Кубка мира по шахматам (отбор к турниру претендентов) – Андрейкин и Федосеев – играли сейчас в Белграде как “представители ФИДЕ” (международной шахматной федерации”), то есть им запретили выступать под флагом России, как каким-нибудь допингистам! Но это еще не все – они хотя бы играли. Прошло сообщение, что Сергея Карякина, который УЖЕ отобрался в турнир претендентов за право сыграть матч на первенство мира, скорее всего, не допустят к участию, а его место отдадут кому-то еще. Причина – то, что Карякин в соцсетях поддержал СВО Путина (сам Карякин – бывший гр-н Украины, но из Крыма, и он именно идейный сторонник РФ и противник Украины, как многие крымчане). В итоге именно на этом основании Карякина предлагают вообще выкинуть из системы розыгрыша первенства мира (Карякин уже играл матч на первенство мира по шахматам, но проиграл Карлсену на тайбрейке). Словом, создается прецедент, когда спортсменов станут выкидывать из соревнований по чисто политическим причинам типа “не так написал в блоге”.

Круто! А как будет в футболе? Из клубов уже постепенно разбегаются все иностранные футболисты, но, помимо “токсичности” самого чемпионата России, иностранцев побуждает к бегству и другое, не менее важное соображение. Ведь все российские клубы чохом исключили из европейских футбольных кубков – и становится непонятно, какой смысл бороться за высокие места в чемпионате РФ по футболу. Раньше они давали возможность “выйти в Европу”, поиграть с ведущими европейскими клубами, завоевать престижные трофеи, показать себя, перейти в самые мощные клубы мира… Теперь – ничего. Сплошная варка в собственном соку, звание чемпиона России – предел мечтаний.

Поэтому нет, с точки зрения спортсмена накатывают совсем не 90е. 90е для российского спорта – времена захватывающих приключений и возможностей. Камышинский Текстильщик (был такой клуб в городе Камышин Волгоградской области) играл в кубке УЕФА с “Манчестер Юнайтед” на своем поле в Камышине – и едва не вынес там чванливых англичан! Вот что такое были девяностые.

А у нас впереди совсем другое. Что же? Да, видимо, 30-е. Сталинское время “железного занавеса”. Вот тогда было похоже – полная автаркия, советские спортсмены играют только сами с собой, ни о каких олимпиадах и первенствах мира никто и не помышляет. Приехали какие-то “испанцы”, по сути – рабочая полупрофессиональная команда – событие для всей страны, которое потом еще 10 лет вспоминают.

Да и по остальным, не только “спортивным” ассоциациям, аналогия с 30-ми кажется наиболее адекватной. И вспоминается знаменитый “анекдот Паперного”, из оттепельных 60-х:

– Деда, а что – неужели все-таки был 1937??

– Да что ты, внучок, что ты, конечно, не было, это все сказки! Но будет.