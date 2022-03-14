“Кинопоиск” вырезал из “Аватара” все сцены с Дай Ли

Подписчики “КинопоискHD” сообщили, что на сервисе некоторые сериалы отличаются от оригинальных ТВ или DVD изданий.

Самым громким проектом, о котором начали массово писать, стал мультсериал “Аватар: Легенда об Аанге”.

Главной претензией фанатов стало отсутствие во втором сезоне моментов со службой безопасности “Королевства Земли”, которых вырезали на монтаже. Это четко видно по прерывистым переходам в серии и утраты контекста некоторых фрагментов.

Сначала администрация сервиса отрицала факт монтажа, но позже вынужденно признала после наплыва вопросов в социальных сетях. По словам “Кинопоиска”, контент “шокирующий и вызывает неоднозначную реакцию в обществе”.

Фанаты сериала пишут, что вырезанные сцены посвящены службе безопасности местного королевства Дай Ли, в чьи задачи входила промывка мозгов, контроль информации касательно войны, торговля интересами собственного государства и устрашение мирных жителей.

—