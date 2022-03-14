В офисе Зеленского оценили прогресс переговоров с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что со «сдержанным оптимизмом» оценивает переговорный процесс Украины с Россией.

Подоляк сообщил американскому телеканалу ABC, что его «осторожный оптимизм основан на том, что они (Россия) понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов, чтобы ответить на то, что они начали». Он добавил, что Киев не пойдет на уступки России, передает РИА «Новости».

Кроме того, советник подчеркнул, что сейчас идет «третья мировая война», и поэтому лидеры стран мира должны «выбрать сторону».

Ранее Зеленский объявил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным целью Киева на переговорах.

До этого Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров РФ и Украины.