 

Германия решила закупить самолеты F-35 для переоснащения ВВС

14.03.2022, 9:25, Новости дня
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Правительство Германии планирует закупить истребители F-35 производства американской компании Lockheed Martin для переоснащения Военно-воздушных сил ФРГ, сообщили источники в кабмине Германии.

По его информации, F-35 должны заменить находящиеся на вооружении устаревшие самолеты Tornado, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

В США неоднократно указывали на большое количество недостатков новейшего истребителя F-35 от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям насчитали у самолета почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций. Генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 самолетов этой модели, которые уже находятся на вооружении. А исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал истребитель пятого поколения F-35 «куском…».

17 ноября британский F-35 упал в Средиземном море, пилот катапультировался.

В январе новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море. Самолет не смог сесть на палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон». В результате аварии пострадали семь моряков, трое из них доставлены в госпиталь на Филиппинах. Пилот «благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».

Напомним, в сентябре СМИ сообщили, что американская корпорация Lockheed Martin из-за пандемии коронавируса не сможет поставить США необходимое число истребителей F-35.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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