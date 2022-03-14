Больше ничего нельзя

Власти отняли у народа Инстаграм.

Петр Саруханов / «Новая газета»

После начала «спецоперации» Москва стала странным местом. С одной стороны, многие уезжают из города, опасаясь худшего развития ситуации, ликования и улыбок на лицах горожан не встретить. С другой — сохраняется иллюзия нормальной жизни, люди ходят в театры, рестораны переполнены, будто бы все идет своим чередом.

Многие граждане РФ еще не приняли «спецоперацию» на свой личный счет и надеются, что в скором времени все вернется к норме. Сейчас важно было успеть лишь купить последнюю плюшевую акулу из IKEA, последний бигмак (знатоки советуют хранить его в холодильнике, при необходимости месяцами), сделать запас Coca-Cola без сахара, гречки и тушенки и отбить в очереди в Uniqlo запасной легкий пуховик. Ну и каким-то образом спасти свои сбережения, раздобыв наличную валюту, хотя на это уже мало кто надеется. Выполнив этот план, москвичи переходят в режим политического анабиоза — в ожидании того, чтобы мир снова стал нормальным.

Тезис «я вне политики» все еще очень популярен в России, хотя реальность твердит об обратном — политика проткнула частные жизни насквозь.

На этом фоне российские власти объявили вендетту зарубежным социальным сетям. Из незаблокированных в РФ к моменту написания этой колонки остался только YouTube. Подступиться к нему цензоры хотели давно, но аудитория в 45 млн активных пользователей, большинство из которых очень далеки от политики, мешала сделать это до «спецоперации». Зато Роскомнадзор объявил о блокировке «в течение 48 часов» Инстаграма — поистине народного для РФ проекта, своеобразной выставки достижений экономики самозанятых.

В Инстаграме в октябре прошлого года насчитывалось 38 млн российских пользователей. Изначально эта социальная сеть была создана для публикации фотографий и «быстрых впечатлений от жизни», но довольно быстро стала сначала национальной ярмаркой тщеславия и гламура, а затем, что важно для нашего сюжета, маркетплейсом, на котором малый бизнес и самозанятые по всей стране продают свои услуги.

Блокировка Инстаграма (Роскомнадзор, очевидно, понимая проблему, милостиво дал «48 часов для того, чтобы скачать с площадки свои фотографии) приведет к резкой политизации тех жителей РФ, кто до сих пор старался «оставаться вне политики». Сообщества малого бизнеса будут разрушены, люди останутся без источников дохода.

Новые запреты коснутся теперь всех, а не только тех жителей России, которые открыто выступили против «спецоперации».

Прогнозировать развитие социального раскола в РФ трудно, но ясно, что вместе с потерей Инстаграма социальное недовольство политикой российских властей будет возрастать.

Формальным поводом для блокировки проектов Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) стала позиция руководства компании, официально разрешившего гражданам Украины высказываться против действий российских войск без ограничений на hate speech. Проекты Meta могут быть не только заблокированы, но и признаны «экстремистскими». Тем не менее, по последней официальной информации, само наличие частного профиля на таких площадках не будет считаться «экстремизмом». Удалять фотографии из Инстаграма также нет необходимости: профили российских пользователей будут доступны через VPN до тех пор, пока российские власти не решатся на полное отключение страны от глобального интернета.

Это решение не выглядит фантастическим в нынешних условиях, но оно было бы чрезвычайно болезненным с точки зрения состояния экономики и возможности госуправления в России. На сегодняшний день, несмотря на весь выявленный «экстремизм», российские власти даже не готовы на блокировку народного мессенджера WhatsApp с аудиторией более 50 млн человек. Его предлагают считать «не средством распространения информации, но способом общения», что бы это ни означало.

Атака на Инстаграм заметно важнее, чем блокировка Facebook (российская аудитория 7 млн человек) или тем более Twitter (2‒3 млн пользователей). Следующим шагом может быть зачистка YouTube, работа которого сильно зависит от оборудования, размещенного непосредственно у российских провайдеров и позволяющего конечным пользователям быстро получать видео в высоком качестве. Повод для такого шага уже создан после блокировки администрацией YouTube всех российских пропагандистских каналов, включая RT и Соловьева. Если российские власти пойдут на это, «спецоперация» придет буквально в каждый дом. Никому больше ничего нельзя, в РФ все запрещено. Как долго можно сохранять общество в таком состоянии?

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

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