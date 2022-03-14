 

FIDE запретила российским игрокам ставить мат оппонентам

14.03.2022, 8:51, Разное
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Международная шахматная федерация (FIDE) ввела запрет для российских гроссмейстеров выигрывать партии.

Согласно временной редакции правил проведения международных турниров, до конца 2022 года россияне смогут рассчитывать только на ничью или поражение.

– В связи с последними действиями Москвы мы не можем допустить, чтобы игроки из России имели реальные шансы на победу в крупнейших шахматных соревнованиях, а тем более претендовали на звание чемпиона мира. Мы не лишаем их права играть, но выигрывать партии он больше не смогут. Даже если их оппонент в ходе партии признает поражение, игрокам будет засчитана ничья, – заявил вице-президент FIDE Пауль Гинзбург.

Как сообщает журнал “Шахматное обозрение”, ряду российских гроссмейстеров уже поступили предложения выступать за сборные других стран, в том числе Норвегии, Нидерландов и Франции. Но все россияне, кроме одного, отвергли это предложение и поклялись продолжить представлять Россию на международных турнирах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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