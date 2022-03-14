FIDE запретила российским игрокам ставить мат оппонентам

Международная шахматная федерация (FIDE) ввела запрет для российских гроссмейстеров выигрывать партии.

Согласно временной редакции правил проведения международных турниров, до конца 2022 года россияне смогут рассчитывать только на ничью или поражение.

– В связи с последними действиями Москвы мы не можем допустить, чтобы игроки из России имели реальные шансы на победу в крупнейших шахматных соревнованиях, а тем более претендовали на звание чемпиона мира. Мы не лишаем их права играть, но выигрывать партии он больше не смогут. Даже если их оппонент в ходе партии признает поражение, игрокам будет засчитана ничья, – заявил вице-президент FIDE Пауль Гинзбург.

Как сообщает журнал “Шахматное обозрение”, ряду российских гроссмейстеров уже поступили предложения выступать за сборные других стран, в том числе Норвегии, Нидерландов и Франции. Но все россияне, кроме одного, отвергли это предложение и поклялись продолжить представлять Россию на международных турнирах.

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