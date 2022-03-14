 

Доказательства реальности «жизни после смерти»

14.03.2022, 8:48, Разное
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Американский онколог Джеффри Лонг перечислил свидетельства, подтверждающие реальность теории о том, что жизнь существует даже после смерти.

По словам ученого, общепринятого понятия околосмертного опыта не существует. При этом специалист уверен в том, что предсмертные переживания существуют.

Они нередко возникают на фоне остановки сердца. Спустя 10-20 секунд после этого, как показывают исследования, значительной электрической активности в коре головного мозга нет. По словам Лонга, о том, что жизнь после смерти есть, свидетельствует видение текущих событий в бессознательном состоянии. Данное явление переживает около 45% людей. Многие после остановки сердца и реанимационных мероприятий рассказывают о том, что видели все медицинские процедуры, которые проводились с их телом.

Помимо этого данную теорию подтверждает то, что околосмертные переживания случаются у слепых людей, в том числе тех, кто не видит с самого рождения. Также в пользу этой гипотезы свидетельствуют переживания и обзор всех предыдущих жизней. Помимо этого в околосмертном состоянии нередко происходит встреча с уже умершими родственниками.

В пользу того, что жизнь после смерти есть, говорят и другие факторы, в числе которых предсмертные переживания у маленьких детей, возникновение данного состояния независимо от физической функции головного мозга, последствия события. Лонг признался, что перечисленные доказательства сложно объяснимы с научной точки зрения, однако в совокупности можно считать, что они достаточно убедительны.



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