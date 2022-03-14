Мнение: Зеленский рассказывает о Лаврове

“Русский” фрагмент из той самой знаменитой пресс-конференции Зеленского “в Киеве под обстрелом”, которую с неделю назад приводили в качестве примера того, что “Зеленский наркоман” и “выступал под кайфом”. Я ее посмотрел в разных местах – честно говоря, у меня нигде не создалось впечатления, что Зеленский находится в состоянии наркотического или еще какого опьянения. Зеленский производит впечатление смертельно усталого человека, который не спит сутки или более, находясь при этом в сильнейшем стрессе – это да. Но, собственно, так оно ведь и было на самом деле.

И при этом он несколько часов выступал, отвечал на вопросы журналистов. Что он при этом не очень “держал лицо”, не одаривал всех, как положено современному политику, лучезарными улыбками – ну да, не одаривал. А надо было? В день, когда войска противника в десятке километров от его местоположения? И фрак надо было надеть?

По-моему, такая прессуха всего лишь доказала, что у соседнего государства во главе человек, а не робот и не рептилоид. И еще подумалось нечто совсем неуместное: если бы Зеленского не заставили неведомые кукловоды резко и полностью перейти с его родного языка на украинский, если бы он продолжал выступать по-русски – возможно, войны бы никакой не было, ее было бы невозможно развязать даже для Путина.