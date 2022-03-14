Австралия решила ввести санкции против 33 российских бизнесменов и их семей

Правительство Австралии объявило «свежие санкции» против 33 российских бизнесменов и членов их семей, сообщила глава МИД Австралии Марис Пейн.

Санкции ввели против лиц, которые «накопили огромное личное состояние» и имеют важное стратегическое и экономическое значение для России, заявили в МИД Австралии. В частности, среди фигурантов санкционного списка есть бизнесмен Роман Абрамович, глава Газпрома Алексей Миллер, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель Совета директоров Банка «Россия» Дмитрий Лебедев, президент Транснефти Николай Токарев и председатель ВЭФ.РФ Игорь Шувалов, передает РИА «Новости».

Тем временем Комиссия по защите конкуренции и прав потребителей Австралии сообщила, что стоимость бензина в стране достигла самого высокого значения за последние восемь лет. В комиссии объяснили это «вторжением РФ на Украину», «отказом картеля ОПЕК увеличивать добычу», а также «восстановлением спроса на нефть после того, как страны смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19».

В Сиднее, Мельбурне, Перте, Аделаиде и Брисбене в конце февраля цены достигали 1,82 австралийских доллара (1,3 доллара США) за литр – впервые с 2014 года. Цены продолжили расти в первые недели марта.

Напомним, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что власти Китая не способны присоединиться к осуждению российской спецоперации на Украине. В посольство РФ в Австралии подбросили конверты с белым порошком.