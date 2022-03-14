 

ЕС задумался о санкциях против Абрамовича

14.03.2022, 7:16, Новости дня
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ЕС обсуждает введение новых персональных санкций против россиян, включая бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают СМИ.

Financial Times пишет, что обсуждаются санкции против четырех «олигархов», семи связанных с Кремлем бизнесменов и четырех лиц, которые, по версии Европы, связаны с «кампанией по дезинформации». О санкциях планируют объявить в понедельник.

Кроме того, обсуждаются новые санкции против государственных предприятий России. В частности, речь идет о санкциях в авиастроении и судостроении, банковском секторе. Кроме того, рассматриваются запрет на импорт российского железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестиционные проекты в стране и запрет на экспорт «предметов роскоши», передает РИА «Новости».

Напомним, Великобритания в четверг расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Английская премьер-лига отстранила российского бизнесмена от управления футбольным клубом «Челси». Вклады Абрамовича заблокировали в хедж-фондах США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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