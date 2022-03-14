Украина: Нападения на детей, тяжелобольных, беременных женщин и медиков

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвали немедленно прекратить нападения на больницы и другие учреждения системы здравоохранения Украины.

– Эти ужасающие нападения приводят к гибели и серьезным ранениям пациентов и медиков, разрушают жизненно важную инфраструктуру объектов здравоохранения и вынуждают тысячи людей отказываться от к медицинской помощи, несмотря на острую потребность в ней, – говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Его авторы подчеркнули, что нападения на самые уязвимые слои населения – детей, в том числе младенцев, беременных женщин и пациентов с серьезными заболеваниями, а также на медиков, рискующих собственной жизнью ради спасения других, – это « акты бессовестной жестокости ».

Нападения на больницы и машины скорой помощи

С начала войны было совершено 31 нападение на учреждения здравоохранения и машины скорой помощи. Это – те данные, которые были задокументированы через систему наблюдения ВОЗ. В 24 случаях были повреждены или разрушены больницы и поликлиники, а в пяти случаях – машины скорой помощи.

В результате этих нападений по меньшей мере 12 человек погибли и 34 получили ранения. Это –лишь предварительные данные, сообщения о нападениях продолжают поступать каждый день.

В ближайшие три месяца родят 80 тысяч украинских женщин

В ООН напомнили, что нападения на медиков и медработников недопустимы. Они лишают людей столь необходимой медицинской помощи в условиях насилия. Например, с начала войны детей родили 4300 женщин Украины, и ожидается, что в ближайшие три месяца родят еще 80 тысяч украинок. Сейчас в стране катастрофически не хватает медикаментов, в том числе для лечения осложнений при беременности, а также кислородных концентратов.

– Система здравоохранения Украины явно перегружена, и ее крах будет катастрофой. Необходимо приложить все усилия, чтобы этого не произошло, – говорится в заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Они призвали обеспечить безопасные условия работы для сотрудников гуманитарных организаций и медиков, а также обеспечить непрерывность основных медицинских услуг, включая иммунизацию против COVID-19 и полиомиелита. Сейчас очень важно, как отметили в ООН, наладить поставку жизненно важных лекарств для гражданского населения по всей Украине, а также для беженцев, пересекающих границы с соседними странами.

– Очень важно, чтобы гуманитарные организации имели безопасный и беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся гражданским лицам, где бы они ни находились. ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ВОЗ вместе с партнерами работают над расширением услуг по спасению жизней и поддержки для удовлетворения неотложных потребностей в области здравоохранения, – говорится в заявлении.

Его авторы отметили катастрофические последствия нападений на медицинские учреждений, особенно в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

– Наконец, мы призываем к немедленному прекращению огня, что включает в себя беспрепятственный доступ, чтобы нуждающиеся люди могли получить доступ к гуманитарной помощи. Мирное решение о прекращении войны в Украине возможно, – полагают авторы заявления.

Глава ООН поговорил с президентом Турции по Украине

В воскресенье утром Генеральный секретарь ООН поговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Антониу Гутерриш выразил ему признательность за посреднические усилия Эрдогана по мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, а также обсудил с ним различные инициативы по прекращению конфликта. Собеседники говорили о вопросах, связанных с ядерной безопасностью и влиянием конфликта на продовольственную и энергетическую безопасность в мире.

Тем временем учреждения системы ООН наращивают помощь по всей Украине и в соседних странах, куда продолжают прибывать украинские беженцы.

Всемирная продовольственная программа совместно со своими партнерами доставили помощь жителям Харькова. Людям раздают хлеб, в том числе в метро, где они укрываются от обстрелов. В ВПП напоминают, что семьям в осажденных городах нужны продукты, вода, предметы первой необходимости.

Сотрудники Управления ООН по делам беженцев вместе с венгерским правительством, местными общинами и НПО принимают беженцев из Украины на железнодорожном вокзале в Будапеште и оказывают им самую первую гуманитарную помощь. Ежедневно в Польшу прибывают грузы с теплыми одеялами, матрасами, спальными мешками, лампами на солнечных батареях и консервами. Сейчас такие же грузы ежедневно отправляют из Польши на территорию Украины.