 

Скандалы: Абрамович уходит от погони

14.03.2022, 7:05, Разное
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Российский олигарх успел перегнать яхту, попавшую под санкции Лондона, из порта Барселоны в Тиват

Российский олигарх Роман Абрамович, попавший в санкционные списки Великобритании, перегнал свою яхту из Испании в Черногорию. Об этом свидетельствуют данные онлайн-портала Marine Traffic. По информации портала, 139-метровое судно Solaris, принадлежащее российскому бизнесмену, перегнали из порта Барселоны в черногорский Тиват.

10 марта стало известно, что Абрамович и еще шесть российских предпринимателей попали под санкции Лондона. Для этих бизнесменов власти страны в том числе наложили ограничения на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее).

Кроме того, руководство Английской премьер-лиги отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом «Челси».



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