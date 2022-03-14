 

Кадыров обвинил СБУ в торговле данными украинских добровольцев

14.03.2022, 6:05, Новости дня
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Служба безопасности Украины «за копейки» продает списки украинских добровольцев, взявшихся за оружие, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров обратился в Telegram к «мирныым гражданам Украины» с «предостережением». Он призвал их «не реагировать на призывы националистов вступать в ряды добровольцев», так как «это не изменит исход спецоперации», а сами добровольцы «станут для националистов всего лишь одноразовыми солдатами».

«Поберегите своих родных! Мирная жизнь наступит уже скоро, и чтобы ее строить без националистов и бандеровцев, понадобятся мужские руки», – заверил он, отметив, что СБУ «не переживает за безопасность» добровольцев и «продает» их данные. 

Кадыров заявил, что у него «уже есть списки добровольцев Житомирской области, созданные одной из подобных нациолистических военных администраций», в которой «указаны полные паспортные данные и адреса». Он опубликовал список, в котором указаны более 40 человек.

«Список уже направлен моему дорогому брату командиру батальона «Юг» Хусейну Межидову для использования по назначению. Берегите себя, не дайте себя обмануть», – сообщил Кадыров.

Напомним, Кадыров находится в зоне спецоперации на Украине. Кадыров рассказывал, что «бандеровские банды» и «чеченоговорящие шайтаны» звонят родственникам российских военных с ложными сообщениями о гибели военнослужащих. Он пригрозил наказать «шайтанов». Кроме того, он посетовал, что командир чеченского спецназа Хусейн Межидов в ходе спецоперации на Украине никак не может настигнуть бойцов националистических батальонов, так как те постоянно убегают.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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