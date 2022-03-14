 

США похвастались «некоторым эффектом» санкций против России

14.03.2022, 6:05, Новости дня
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Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман утверждает, что «колоссальное давление», которое оказывается на Россию, дало «некоторый эффект».

По словам замглавы Госдепа, «давление» на Москву и военная помощь Украине привели к тому, что наблюдаются «некоторые признаки готовности вести реальные серьезные переговоры». При этом Шерман заявила, что российские власти якобы хотят «уничтожить Украину». Она подчеркнула необходимость помогать украинцам всеми способами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, прежде Госдеп утверждал, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров РФ и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача украинской делегации на переговорах с Россией заключается в том, чтобы добиться его встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий заявил, что сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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