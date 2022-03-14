Зеленский выдвинул требование к Microsoft
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Технологические компании Microsoft, Oracle и SAP должны прекратить поддержку продуктов в России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил в Twitter, что больше «не может быть полурешений или полутонов», есть «только черное и белое, добро и зло». Он призвал Microsoft, Oracle, SAP «остановить войну». По словам Зеленского, продолжение поддержки продуктов в РФ станет «поддержкой агрессора».
Напомним, американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в РФ на фоне ситуации вокруг Украины.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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