Зеленский выдвинул требование к Microsoft

Технологические компании Microsoft, Oracle и SAP должны прекратить поддержку продуктов в России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил в Twitter, что больше «не может быть полурешений или полутонов», есть «только черное и белое, добро и зло». Он призвал Microsoft, Oracle, SAP «остановить войну». По словам Зеленского, продолжение поддержки продуктов в РФ станет «поддержкой агрессора».

Напомним, американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в РФ на фоне ситуации вокруг Украины.