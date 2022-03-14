 

Зеленский выдвинул требование к Microsoft

14.03.2022, 6:05, Новости дня
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Технологические компании Microsoft, Oracle и SAP должны прекратить поддержку продуктов в России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил в Twitter, что больше «не может быть полурешений или полутонов», есть «только черное и белое, добро и зло». Он призвал Microsoft, Oracle, SAP «остановить войну». По словам  Зеленского, продолжение поддержки продуктов в РФ станет «поддержкой агрессора».

Напомним, американская компания Microsoft приняла решение о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в РФ на фоне ситуации вокруг Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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