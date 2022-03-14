Мнение: Две девушки на Красной

Шок-контент

А вот – совершенно феерическое видео с сегодняшних задержаний на Красной площади (стащил из телеграм-канала Сталин-гулага). Там ДВЕ девушки, поэтому смотреть надо до конца. В принципе, это законченная художественная миниатюра, практически – притча. Вещица по-своему совершенная и с глубоким пророческим смыслом – показывает судьбу России на, возможно, десятилетия вперед (не дай бог, конечно).

Боюсь сглазить, но, похоже, искусство с большой буквы снова потоком потекло в нашу жизнь. Это страшно, но в то же время и величественно.

Картина “Гибель Помпеи” – и немного абсурдистского юмора.