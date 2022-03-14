Мнение: Подробности по Изюму.

Информация по Изюму от человека, который непосредственно там был в последние дни.

Подробности по Изюму.

Основная территория города контролируется российскими войсками, ВСУ выбиты из центра города, но отступая, украинцы взорвали два автомобильных моста и оказались своего рода на полуострове. Река Северский Донец создаёт в городе излучину и южная часть города, на которой расположена телевизионная вышка, находится под контролем ВСУ.

В этой части города сконцентрировано до батальона пехоты противника, усиленных минометами и РСЗО. В южную часть города ведет еще один мост, пешеходный. Во время атаки на Изюм, по нему в южную часть города смогло пробиться до роты русской пехоты. Мотострелки заняли плацдарм и несмотря на все попытки всушников выбить русских солдат наши не только держатся, но и постепенно расширяют подконтрольную территорию.

С целью окружения ВСУ в городе и дальнейшего движения в сторону Славянска, ВС РФ навело понтонную переправу ниже Изюма. Именно за нее 2 дня шли бои. Рота глубинной разведки перешла реку, закрепилась и вела бои обеспечивая охрану переправы, пока основная масса бронетехники и пехоты пыталась через нее переправится.

ВСУ ведут по переправе точный минометный и артиллерийский огонь, наш БТР буквально раскачивало от близких разрывов. Глубокой ночью в районе посёлка Каменка был нанесён авиаудар по скоплению техники и пехоты противника, который затаился в лесу. Думаю, что скоро смогу показать вам кадры объективного контроля.

К сожалению вчера удерживая плацдарм смертью храбрых пал разведчик. Мина попала прямо в него.

Касаемо ВСУ под Изюмом хочется сказать следующее. Воюют они грамотно, минометный и артиллерийский огонь ведут очень точно. В лесах восточнее и западнее Изюма, а также южнее по дороге к Славянску созданы укрепрайоны, из которых постоянно выходят мобильные группы, с кочующими минометами и РСЗО, снимающиеся с места буквально после первого залпа.

Противник пользуется беспилотниками, имеет на вооружении Буки и ПЗРК, поэтому армейская авиация в данном районе работает очень аккуратно. На зачищенной от противника территории, российские войска раздают гуманитарную помощь, пытаясь наладить элементарный быт местных жителей. Сначала местные воспринимали нас с осторожностью, но сейчас основная масса настроена весьма доброжелательно.

Сейчас изюмское направление становится приоритетным. Если наступление ВС РФ пройдёт удачно, то это позволит окружить всю донецкую группировку противника и соединится с войсками ЛДНР, создав котел для нескольких десятков тысяч солдат ВСУ. Прекрасно понимают это и в Киеве, потому прилагают все силы для того, что бы помешать продвижению русских войск.

https://t.me/boris_rozhin/31983 – цинк

—