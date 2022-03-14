Крахмал vs Ботокс – Личное мнение

В условиях беспрецедентных экономических санкций Боня решила помочь своим товаркам рекомендациями по уходу за кожей.

Ещё раз: за кожей.



Фото: Соцсети

«Офигенный лифтинг» Вика предлагает произвести с помощью маски из яичного желтка и крахмала.

Простите, но я что-то не могу перестать ржать. Трудное время, настроение у всех в ноль, но я ржу.

Такое ощущение, что ушлая Бонька пытается украсить своим, на мой взгляд, пожёванным пряником апрельскую обложку журнала «Работница».

Если этот журнал ещё издаётся, то вот вам, уважаемая редакция, лицо вашего нового номера. И пряник Бони идеально вписывается в формат издания, и её советы по импортозамещению ботокса крахмалом.



Фото: Соцсети

По-моему, хорошо, не?

По-домашнему, в халатике (на обложку возьмите ситчек, в цветочек там или рубчик). С яйцом на башке и даже, возможно, в башке. Прямиком из Монако с «эффектом а-ля ботокс».

Красота-то какая!

Крахмала в России на всех хватит. А не хватит — батька Лукашенко из сестры Белоруссии поставит, чтобы наши женщины всегда оставались такими же молодыми и красивыми, как Боня Монакская.

Готовы променять ботокс, передовую аппаратную косметологию и филлеры на смесь яйца и крахмала?

Мне что-то ссыкотно. Ну, не хочу я лицо как у Бони. Не хочу. Вот такая я тварь упрямая.

Простите меня, люди добрые, если вы верите в крахмал. Моя же вера в ботокс непреклонна и непоколебима. И её я, глядя на красавишну Бониту, не поменяю.

А вы какой веры? Крахмал или ботокс?

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