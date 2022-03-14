 

Крахмал vs Ботокс – Личное мнение

14.03.2022, 5:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В условиях беспрецедентных экономических санкций Боня решила помочь своим товаркам рекомендациями по уходу за кожей.

Ещё раз: за кожей.


Фото: Соцсети

«Офигенный лифтинг» Вика предлагает произвести с помощью маски из яичного желтка и крахмала.

Простите, но я что-то не могу перестать ржать. Трудное время, настроение у всех в ноль, но я ржу.

Такое ощущение, что ушлая Бонька пытается украсить своим, на мой взгляд, пожёванным пряником апрельскую обложку журнала «Работница».

Если этот журнал ещё издаётся, то вот вам, уважаемая редакция, лицо вашего нового номера. И пряник Бони идеально вписывается в формат издания, и её советы по импортозамещению ботокса крахмалом.


Фото: Соцсети

По-моему, хорошо, не?

По-домашнему, в халатике (на обложку возьмите ситчек, в цветочек там или рубчик). С яйцом на башке и даже, возможно, в башке. Прямиком из Монако с «эффектом а-ля ботокс».

Красота-то какая!

Крахмала в России на всех хватит. А не хватит — батька Лукашенко из сестры Белоруссии поставит, чтобы наши женщины всегда оставались такими же молодыми и красивыми, как Боня Монакская.

Готовы променять ботокс, передовую аппаратную косметологию и филлеры на смесь яйца и крахмала?

Мне что-то ссыкотно. Ну, не хочу я лицо как у Бони. Не хочу. Вот такая я тварь упрямая.

Простите меня, люди добрые, если вы верите в крахмал. Моя же вера в ботокс непреклонна и непоколебима. И её я, глядя на красавишну Бониту, не поменяю.

А вы какой веры? Крахмал или ботокс?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Глава Минприроды прокомментировал полеты руководителя Росприроднадзора на самолете «Норникеля»

27.09 / Борис Корчевников признался во влюбленности с детства в популярную актрису

01.04 / Коллекция музея АЗЛК воссоединится с собранием «Авто-СССР» под Тулой

01.05 / Мишустин сообщил, что с 2022 года правительство не будет оказывать материальную поддержку свистящим гражданам

09.03 / Фанаты раскритиковали фото Бузовой с преставленной головой

11.02 / Ученые: Ранние поведенческие расстройства указывают на проблемы с психическим здоровьем подростков

24.11 / Мнение: О чОтких доказательствах, что вакцина от Pfizer – фуфло

17.04 / «Ростелеком» потратит 760 миллионов рублей на российский аналог Twitter

08.10 / Бывшие воры поделились своими лайфхаками, как они понимают, что грабить будут именно вашу квартиру и как этого избежать

17.08 / Мнение: Коротко по Афганистану. 17.08.2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика