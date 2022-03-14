 

Акции против «спецоперации» в Москве и Санкт-Петербурге

14.03.2022, 5:10, Разное
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Фотографии протестов 13 марта.

Санкт-Петербург. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая»

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Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Источник: Новая газета



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