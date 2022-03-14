Акции против «спецоперации» в Москве и Санкт-Петербурге
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Фотографии протестов 13 марта.
Санкт-Петербург. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»
Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»
Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»
Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»
Санкт-Петербург. Фото: Алексей Душутин / «Новая»
Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не Москва ль Za нами?
У стен Кремля прошла «спецоперация»: противников того, что происходит сейчас в Украине, задерживали и волокли люди с «Z» на шлемах
Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая»
Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая»
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет