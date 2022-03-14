Дочь задержанного СБУ сатирика Яна Таксюра записала видеообращение

Дочь украинского писателя, поэта и сатирика Яна Таксюра, которого на днях задержала СБУ, Мария записала видеообращение на своей странице в Instagram.

Мария Таксюр сообщила, что 10 марта ее отца задержали сотрудники СБУ в его «киевской квартире без предъявления обвинений». Сейчас Ян Таксюр «находится в Лукьяновском СИЗО, подозрение не предъявлено». Писатель «нуждается в юридической помощи».

Он «написал записку», в которой попросил «найти документы медицинские, подтверждающие его онкологический диагноз». «Диагноз этот есть и еще есть ряд проблем со здоровьем. И вообще, папе в этом году 70 лет и чувствует он себя плохо. Папа нуждается в юридической защите и в поддержке», – сообщила Мария Таксюр.

Напомним, Таксюр – противник русофобии, обоих майданов и войны в Донбассе. 12 марта супруга поэта пошла в СБУ, чтобы разузнать о его судьбе. Там ей сказали, что в СБУ его нет и даже обыска у них никто не проводил. При этом во время обыска из квартиры изъяли все деньги.