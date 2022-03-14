Украинские националисты устроили пожар на коксохимическом комбинате под Донецком

Отступающие боевики украинских националистических батальонов устроили пожар на Авдеевском коксохимическом комбинате, сообщил источник в Минобороны России.

Как сообщил источник ТАСС, в воскресенье националисты «осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате», в результате которой начался пожар. При этом «едкий токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты», а «из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно».

Напомним, киевский режим предпринял провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России. На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.