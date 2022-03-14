Наемник из США оказался на Яворовском полигоне во время ракетного удара

Во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики, сообщают СМИ.

New York Times сообщает, что американец попросил не называть его имени из соображений безопасности. Он сообщил изданию, что прежде работал со взрывчатыми веществами в Ираке. По его словам, звук российского удара был похож на падение реактивного самолета, крыши зданий загорелись, люди начали кричать.

Армия РФ утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.