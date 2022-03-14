Мнение: Немного конспирологии

От нашего друга из ФБ – Артака Босояна, трейдера.

“Завтра 14 марта 2022 г, важная поворотная точка в модели экономического доверия. Как правило, в такие даты происходит развороты на многих рынках и ключевые события, влияющие на политическую повестку и тренды – аж на целый год вперед, до апреля 2023 г.

Также стоит отметить: Украина так до сих пор и НЕ объявила войну России, несмотря на вторжение. Несмотря на смерти и героическое сопротивление военных.

Почему? Говорят – европейцы против. Это стало бы причиной остановки снабжения газом Европы. Война войной, а русский газ продолжает течь по украинской трубе в Европу. Вот такая война: здесь воюем, а здесь – рыбу заворачиваем.

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Мартин Армстронг:

“Какие-то перемены произойдут к апрелю, и волатильность будет расти вплоть до июня. Если Путин хочет действовать по-настоящему стратегически, я бы на его месте сейчас полностью отключил поставки всей энергии в Европу. Соглашайтесь на отмену эмбарго только ПОСЛЕ снятия всех санкций. Сейчас мировой экономике нанесен серьезный ущерб, который уже не исправить. Mcdonald’s “временно” закрывает все 850 ресторанов в России. Русские теперь это запомнят и вести с Mcdonald’s дела будет отныне непатриотично. Это полное безумие со стороны этих компаний, и явное непонимание культуры.

Эта война провоцируется НАМЕРЕННО, и они демонизировали Путина, чтобы оправдать ее, заставляя мир восстать, изображая его просто сумасшедшим и призывая русский народ свергнуть кого-то, чья популярность вдвое превышает популярность западных лидеров. Я работал с политиками и правительствами в течение 40 лет. Я узнал, что они смотрят на людей свысока, как на глупых пешек в шахматной игре.

Что еще хуже, эти люди, которые видят в нас “чернь”, поощряют украинцев сражаться насмерть, говоря им, что они могут победить Россию в одиночку. Это НЕ соответствует действительности. Стратегия состоит в том, чтобы погибло как можно больше украинцев, чтобы Запад использовал это как предлог для вовлечения НАТО, поскольку Путин зашел слишком далеко. Это преднамеренное действие.

Надежный источник мне сообщил о том, что в течение 2-х недель эта война будет использована для оправдания следующих 3-х вещей:

1. НОРМИРОВАНИЕ ЕДЫ (food rationing);

2. ДЕФОЛТ ПО ДОЛГАМ;

3. ЗАМОРОЗКА ВЫБОРОВ.

Ведутся дискуссии о том, чтобы создать эту войну для продвижения этого Нового Мирового Порядка, а затем использовать эту войну для оправдания нормирования продуктов питания из-за дефицита и инфляции, за которые они уже ответственны. Война позволит им уйти от ответственности и повесить все на Путина. У вас уже есть Байден, говорящий, что более высокие цены — это плата за защиту украинской свободы.

Идут серьезные разговоры о приостановке выплат по государственному долгу и, чтобы сделать вид, что это необходимо, рассматривают и приостановку всех выплат по частной ипотеке. Это настоящие дискуссии, происходящие за кулисами. Если они заходят так далеко, то вы знаете, что это подготовительный этап к дефолту по государственным долгам, при этом все это звучит так, будто они делают это для вас. Тогда мы узнаем, что Шваб тоже приложил руку к этой схеме. Посмотрим, справятся ли они с этим единичным случаем. Сроки, которые мне сказали, должны ввести такие чрезвычайные полномочия – до конца марта 2022 г.

Все банковские акции показывают повышенную волатильность в следующие две недели. Я рекомендую вам запастись наличными и придержать их пока. Мы также можем увидеть приостановку работы BitCoin. Не забывайте, даже Авраам Линкольн закрыл рынок золота во время гражданской войны, потому что спекулянты наживались на смертях в каждой битве. Я могу быть противником войны, но я не могу победить собственные модели. Так что мое мнение складывается из попытки хотя бы смягчить кризис, но ненависть к Путину на Западе уж слишком велика. Они уже молятся на устранение Путина, как способ выиграть в этой войне.

Я тоже пытался предупредить, что эта ненависть к Путину намеренно создается так же, как и до этого против Трампа. Это несложно – Зеленскому сказали не уступать. Один из украинских переговорщиков на первой встрече оказался убит – Денис Киреев. Его изображают предателем, однако он собирался сказать правду о том, что Украину приносят в жертву политической повестке.

Было решение, но никто его не принял, и вместо этого Зеленский привел своих людей к беспроигрышному решению, чтобы оправдать приход НАТО ТОЛЬКО тогда, когда кажется, что Украина падет. Все это было организовано, и теперь цель ясна.

Я также провел день, разговаривая с людьми по обе стороны этого конфликта. Эта война проектируется. Мои источники в Польше сообщают, что люди были нагнетены до шовинистической истерии, которая характеризует особенно воинственной внешней политикой. То же самое пропагандируется западной прессой, и ненависть к России монументальна. Они использовали тактику психологической войны, заставляя людей ненавидеть Путина и тем самым приписывая эту ненависть всей России. Русских теперь открыто дискриминируют и это воспринимается как “честная игра” (fair play), как будто вдруг все они стали друзьями Путина.

Об этом сообщил американский политический источник:

«Удивительно (а может быть, и не должно быть), как мало многие задумываются о том, насколько плохим может быть «наихудший сценарий». Санкции в книге (даже домашних животных), кажется, оказывают всевозможную тайную (и не очень тайную) военную помощь Зеленскому и открыто говорят о смене режима в России.

Мне кажется вероятным, что Путин сейчас не отступит / не сможет отступить, а «запад» не настроен на компромисс. Надеюсь, я ошибаюсь. Но если это правда, Путин сделает все, что ему нужно, чтобы победить, а это значит, что ни одна система вооружений не будет снята с обсуждения. Я также опасаюсь, что если Путину удастся использовать обычные средства, Запад не примет его, и тогда ОНИ начнут делать немыслимые вещи. – ну, например, устроить где-нибудь «российскую» атаку, чтобы оправдать прямое вмешательство.”

Интересно.