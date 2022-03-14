 

Мнение: О практически неизбежной катастрофе

14.03.2022, 1:50, Разное
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Всё имеет свою цену, особенно — ошибки. Это факт. Не все согласны её платить. И это — также факт. Впрочем, чаще всего приходится платить независимо от желания. Это — третий факт.

Какой будет цена для России?

Главный экономист Института международных финансов (IIF) Робин Брукс прогнозирует, что по итогам 2022 года ВВП России обвалится на 30%. Это пока самый пессимистичный взгляд на последствия одного решения, принятого одним человеком в феврале этого года.

Ещё раз — к концу года Россия может лишиться практически трети своей экономики.

Чисто для сравнения: за 1916–1917 годы российский ВВП упал на 18%. Впрочем, и такого спада оказалось достаточно, чтобы в аграрной стране, экспортировавшей зерно, вызвать перебои с продовольствием в крупных городах, что стало поводом к Февральской революции.

За трансформационный спад 1990–1994 годов российская #экономика потеряла 38%. — по 7-8% в год. В Испании в годы гражданской войны (1936–1939) ВВП потерял 25%, потребление сократилось на треть.

Насколько реалистичен прогноз эксперта IIF?

Сейчас он кажется ненаучной фантастикой. Но если учесть, сколько #Россия теряет каждый день из-за санкций, сколько ещё потеряет из-за их обострения, сколько вреда нанесут кумулятивные эффекты, когда из-за ухода одного-двух стратегических иностранных поставщиков может дезорганизоваться производство чуть ли не в целых отраслях… А, главное, если всё это будет продолжаться ещё месяцы и месяцы…

Возможно, по факту прогноз IIF окажется не сильно далёк от истины.

Такова цена. Кто согласен её платить?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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