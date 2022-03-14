 

Зеленский объявил свою встречу с Путиным целью Киева на переговорах

14.03.2022, 1:45, Новости дня
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, задача украинской делегации на переговорах с Россией заключается в том, чтобы добиться встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что «представители делегаций говорят в видеоформате» каждый день. По его словам, у украинской делегации «задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую ждут люди», передает РИА «Новости».

Зеленский подчеркнул, что говорить с Россией необходимо, сработали более 10 гумкоридоров, в том числе благодаря переговорам, в воскресенье удалось вывезти более 5 тыс. человек. О перспективе переговоров с Путиным он заявил, что «это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный».

Киев «в этой переговорной сложной работе» хочет «получить необходимый результат» для «мира» и «безопасности», чтобы у Украины «были гарантии, нормальные и действенные». «Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать – вот это работает, вот это гарантии», – сказал он.

Член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией по видеосвязи начнутся в понедельник в 10.30, пишет «Страна.ua».

В воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров РФ и Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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