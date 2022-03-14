 

Мнение: Неприятное пробуждение на Яворовском полигоне

14.03.2022, 1:05, Разное
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В результате прилета "Калибров" по объетам на Яворовском полигоне (где США и их сателлиты натаскивали украинских военных на войну с Россией) по официальным украинским заявлениям (которые конечно не особо заслуживают доверия), было убито 9 и ранено 57 военных, среди которых были и иностранные инструкторы.
Всего, по заявлению Львовоской ОГА, по полигону прилетело 8 ракет.
Последствия прилетов можно посмотреть например здесь https://t.me/boris_rozhin/31838
После прилета началась уже стандартная истерика с требованием ввести бесполетную зону и де-факто начать ядерную войну с Россией.

Кроме того, утром поступили сообщения, что войска наступающие с юга уже вплотную подошли к Угледару, а группировка действующая в районе Изюма вроде как уже продвинулась в направлении на Барвенково. По этому направлению в течение дня должны быть подробности.

Трансляция как обычно в Телеграме – https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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