Мнение: Вулканоиды, или симулятор бронепоезда

Ну что ты будешь делать — в Чехии выпустили ещё одну отличную игру. После инцидента с «Факторио» я специально проверил, никаких политических заявлений в адрес России студия не делала, всё в порядке. Но брать игру всё же придётся со скидкой в 100%, на торрентах, так как продавалась она только в Стиме, а Габен на днях запретил россиянам покупать игры за деньги.

https://www.volcanoids.com/

Чехи, кстати, тоже страдают от своего участия в санкционной агрессии. Инфляция на максимуме за 25 лет, и экономисты предупреждают, что это только жалкое начало. Вот статья, где сказано вполне прямо — Россия очень важна для экономики Евросоюза, так что отопление и еда будут дорожать, а чешская крона будет слабеть:

https://www.expats.cz/czech-news/article/inflation-hits-quarter-century-high-in-the-czech-republic

Вернёмся к игре. Краткая суть: вы управляете бронепоездом, который умеет ездить под землёй, так как у него на носу расположен мощный бур. На поверхности земли поезд может только стоять, но зато сверху можно раскрыть дополнительные модули, которые очищают руду, клепают патроны и, например, изучают головы, оторванные у вражеских роботов.

Игру делает сообщество: она вышла три года назад и всё ещё продолжает активно развиваться — как и положено хорошим играм.

Возможно, именно тут кроется причина, по которой СССР начисто проиграл культурную и техническую гонку. Там была жёсткая иерархическая структура — лучшими режиссёрами командовал лично Сталин, а проекты по разработке компьютеров, даже малобюджетные, утверждались на уровне замминистра радиопромышленности. Понятно, что такая вертикаль физически не могла впитать всех талантливых людей страны, многие или не умели, или не хотели, или не могли получить благословение у ответственных чиновников.

В капиталистической Чехии разработчик Вулканоидов самостоятельно начал работать над игрой, потом вокруг него образовалось сообщество увлечённых игроков, и за несколько лет они все вместе сделали очень неплохой продукт. В условном СССР разработчику пришлось бы сначала выпрашивать разрешение у нескольких чиновников, а если бы его проект вошёл в число немногих, просочившихся через бюрократические фильтры, то создать вокруг проекта живое сообщество уж точно бы не удалось. Несмотря на всю пропаганду коллективизма, горизонтальные связи в СССР строго преследовались. Всё должно было делаться исключительно «сверху вниз», под контролем старших товарищей.

Современная Россия отчасти унаследовала эту проблему. Наши культурные проекты зачастую проваливаются именно потому, что никто не думает про сообщества, про коллектив. Сверху спускают бюджет и задачу, потом более-менее случайные люди пытаются сваять «убийцу Википедии» за закрытыми дверями, без привлечения посторонних. В древнем Египте, пожалуй, у них был бы шанс. В 21-м веке, когда над одной только Википедией работает миллион (sic!) авторов, шансов сделать что-то большое силами исключительно силами чиновников уже нет.

Я снова отвлёкся. Плесну пару ложек дёгтя, чтобы у вас не было разочарования при встрече с игрой. Вулканоиды всё ещё сыроваты. Графика, к примеру, там довольно специфическая: морально устаревшая и не очень красивая. Да, я знаю, для нормальных игроков графика не главное, но всё же она имеет значение, и в Вулканоидах графика так себе. Возможно, проблема даже не столько в графике, сколько в общем антураже — пепел, лава и тёмные подземные пространства малоприятны для глаз. С другой стороны, зелёная травка в игре тоже есть, на контрасте с подземным миром она смотрится умиротворяюще.

Русский перевод тоже несовершенен — мне даже пришлось в итоге переключиться на английский, чтобы не гадать, например, что такое «общий регулятор». Как выяснилось, это просто вентиль, при повороте которого бронепоезд закрывает все свои модули. Не особо нужный предмет, так как такой же вентиль, только поменьше, есть в голове поезда, над топкой.

Тут я плавно перехожу к основному достоинству игры. Как вы видите на картинке к посту, игра сделана в стиле стимпанк — паровые машины, рычаги, угольное топливо и всё такое в том же духе. Жанр не новый, и примерно всё то же самое мы наблюдали, например, в Биошоке. Разница в том, что в Биошоке всё это было декорацией, а в Вулканоидах все кнопки, все рычажки и все табло — живые, это важная часть игры.

К примеру, устройство слева, которое я прикрутил к стене, управляет модулями. Рычаги «+1» и «-1» открывают или закрывают по одному модулю из соответствующей группы, а красные вентили закрывают сразу все модули. Лампочки показывают, как идёт процесс. Изображения сверху обозначают конкретные группы: очистку, производство или исследования. Лампочки и кнопки на панели справа тоже имеют смысл, ничего лишнего там нет.

Когда мы захватываем у врагов наш первый бронепоезд, он практически пуст. Я бы предпочёл, чтобы поезд надо было строить вообще с нуля, чтобы надо было самостоятельно оснащать его верстаками, дверьми и перископами, но самые базовые механизмы в поезде нам дают сразу — если только мы сами не порушим их случайно во время штурма.

Потом мы наш бронепоезд улучшаем. Ставим более мощные гусеницы и бур, укрепляем корпус, добавляем дополнительные вагоны-сегменты. Вешаем индикаторы и осветительные приборы, расставляем шкафчики, набиваем поезд станками и прочим дополнительным оборудованием. Не для красоты, отнюдь нет, а потому что всё это оборудование реально нужно нам в ходе игры.

Была бы у меня возможность, я бы и у себя в квартире сделал бы то же самое. Самый лучший интерфейс — это когда ты видишь реальный физический рычажок, который включает или выключает нужную функцию. Вся эта сенсорная дрянь, все эти бесконечные постукивания пальцем и пролистывания меню — компромиссы для бедных, когда магнитолу надо сделать дешёвой, и когда её надо запихнуть в отсек в несколько сантиметров высотой. Помнится, Артемий Лебедев делал клавиатуру с кучей маленьких экранчиков, чтобы все команды условного Фотошопа были видны сразу на кнопках. Надо будет посмотреть, жив ли ещё его проект, и удобно ли пользоваться этой клавиатурой в реальной жизни…

Очень здорово дёргать за рычаги и крутить вентили хотя бы в компьютерной игре. Вот, к примеру, такая простая вещь, как раздатчик. Ставишь его у двери, настраиваешь предметы, которые он будет выдавать — допустим, патроны к двустволке, гранаты и броню. Перед выходом из поезда на вылазку протянул к раздатчику руку и сразу пополнил ресурсы. Или не пополнил, если раздатчик стоит пустой, но и тогда ты сразу видишь, что конкретно у тебя закончилось, и можешь развернуться к станкам, чтобы перенастроить производство.

Максимально в поезде может быть четыре вагона, два маленьких и два больших. Лично мне хватило трёх — хоть оборудования и было много, я разместил устройства достаточно аккуратно, в два этажа, так что у меня остались пустыми не только последний вагон, но и большая часть сочленений между вагонами. На каком-то этапе я думал, что запутаюсь, так как количество шкафчиков, станков, пилотских кресел и тому подобного измерялось десятками, но нет — так как я сам всё это расставлял по поезду, в родной гусеничке я ориентировался отлично: сразу вспоминал, где у меня лежит порох, и какой именно хаб отвечает за сборку медных компонентов.

Читатели, которые советовали мне Вулканоидов, ругали сюжет. Соглашусь, сюжет простенький, примитивный. Но это ведь не рельсовый Кол оф Дюти, это песочница. В Майнкрафте сюжета вообще нет, и ничего, отсутствие сюжета не мешает игрокам получать удовольствие от строительства домов и исследования пещер.

Вулканоиды задали новую планку в деле строительства баз — я получил огромное удовольствие, обустраивая свой бронепоезд, оснащая его новыми защитными башнями, производственными линиями и электростанциями. Не знаю, станет ли игра популярной, — всё же это скорее скромное инди, чем хотя бы намёк на ААА, — но разработчики других игр однозначно смогут почерпнуть из неё вдохновение для своих будущих проектов.