Обама заразился коронавирусом

Экс-глава американского государства Барак Обама сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

Обама сообщил, что «получил положительный результат теста». У бывшего президента «несколько дней першит горло». «В остальном чувствую себя хорошо», – сообщил он, отметив, что результат теста у его супруги Мишель оказался отрицательным. Они оба прошли ревакцинацию, передает ТАСС.

В феврале число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек. В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек.