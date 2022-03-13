 

Обама заразился коронавирусом

13.03.2022, 23:35, Новости дня
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Экс-глава американского государства Барак Обама сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

Обама сообщил, что «получил положительный результат теста». У бывшего президента «несколько дней першит горло». «В остальном чувствую себя хорошо», – сообщил он, отметив, что результат теста у его супруги Мишель оказался отрицательным. Они оба прошли ревакцинацию, передает ТАСС.

В феврале число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек. В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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