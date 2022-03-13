В офисе Зеленского озвучили цель переговоров с Россией в понедельник

На сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров РФ и Украины, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк рассказал в Twitter, что переговоры ведутся «нон-стоп в формате видеоконференций». По его словам, «постоянно работают рабочие группы», так как «большой объем вопросов требует постоянного внимания». При этом «в понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов».

В воскресенье Подоляк заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.