Украинский военный назвал членов националистических батальонов «отморозками»

Сдавшийся в плен пулеметчик 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск Алексей Гришин рассказал об отношении военных к националистическим батальонам на Украине.

Уроженец Харькова Алексей Гришин 1995 года рождения пошел в украинскую армию по контракту в 2015 году. Он служил на ТЭЦ в городе Счастье. Когда к городу подошла Народная милиция ЛНР, Гришин координировал стрельбу с крыши одного из зданий, передает РИА «Новости».

Как рассказал Гришин, «было такое, что открывали огонь на поражение». По его словам, «в тепловизор попадались силуэты», при этом «распознать, военные или гражданские, не представлялось возможным». Он признался, что таким образом при его участии было убито около 10 человек.

Сравнивая военных и членов «добровольческих» нацбатов, Гришин заявил, что у первых есть своя честь, они выполняют приказы, а в националистических батальонах собрались «отморозки», которых военные презрают.

Он отметил, что военные служат «в основном все за деньги», а «идейные это «Донбасс» и другие подобные батальоны – «Азов», «Айдар», там «наглухо люди отмороженные». «По их поведению видно. У нас в войсках поведение – чего-то там придерживаемся», – сказал он.

Гришин сообщил, что в нацбатах «злоупотребляют алкогольными напитками, наркотическими веществами, ведут себя неподобающе». Военные называют нацбаты «карманными батальонами» и «купленными наемниками».