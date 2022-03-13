Мнение: Поиск корней

Свежий анекдот

Диалог в Кремле.

– Владимир Владимирович, ну так что с Лесиным-то будем делать?

– Да ладно, забейте (2016)

В этот же день 13 марта в моем ЖЖ, но 6 “мирных” лет назад. Он и напомнил. Сейчас, поди, уже очень мало кто поймет этот анекдот, еще меньше – тех, кто весело расхохочется. Кто заинтересуется – может погуглить, о чем там речь… Вообще, по идее, он должен вызывать скорее содрогание.

Но у меня последнее время странный синдром, как-то слегка изменилось зрение: на что ни смотрю, особенно связанное с прошлым – все время какая-то подспудная мысль – а как ЭТО связано с сегодняшним кошмаром, как ЭТО привело к нашему нынешнему состоянию? И вот этот “анекдот” – он вполне ощутимый кирпичик нынешнего озверения и одновременно притерпелости.

Анекдот-то – реально ЗВЕРСКИЙ. Да и “смешное” в нем – весьма и весьма своеобразное, такой классический садомазокомплекс. Несчастное коллективное бессознательное пытается заглушить мучающий его страх смерти, представляя насильственную смерть как нечто “смешное”. Ха-ха-ха. Сейчас такого рода “веселье” начинает уже бить фонтаном.