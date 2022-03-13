 

Мнение: Танкисты из самолетов обстреляли мирных людей

13.03.2022, 22:55, Разное
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Официальное сообщение от Государственной погранслужбы Украины.

Источник: Colonel Cassad



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