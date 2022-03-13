«Это предательство украинского народа»

Лондон применяет к беженцам из Украины бюрократическую процедуру мирного времени: из 22 тысяч запросов на визу удовлетворено меньше тысячи.

В то же время страны ЕС открыли свои границы для сотен тысяч украинцев, предоставив им право жить и работать как минимум год (в перспективе — до трех лет).

С конца января польские, чешские, словацкие власти предупреждали о возможном предстоящем наплыве беженцев. Польша, например, готовилась к прибытию около миллиона человек и, по данным Комиссариата ООН по делам беженцев, уже приняла 1,5 миллиона. В далекой от театра «спецоперации» Ирландии, чье население в 14 раз меньше Великобритании (5 млн жителей), нашли приют более 2000 украинских беженцев. Дублин заявил, что республика готова принять 2 процента всех украинцев.

В Великобритании действует схема мандатного переселения, которая позволяет британским гражданам приглашать в страну родственников с семьями. Беженцы с Украины также могут приехать на год, если найдут частного спонсора или местный орган власти, готовый предоставить им жилье и поддержку. Но процедура оформления до последнего времени оставалась почти классической, включая оформление визы с личной подачей заявления и снятием отпечатков пальцев.

Правительство утверждало, что строгие проверки необходимы, чтобы остановить российских агентов или террористов, якобы проникающих в Великобританию.

Недавнее заявление министра внутренних дел Прити Патель об открытии для украинцев в Кале специального визового центра вызвало хаос, потому что оказалось, что центр только готовится к открытию, и притом не в Кале, а в Лиле. В Кале же тех, кто преодолел более 2000 километров, встречали требованием ехать для подачи заявления в Париж или Брюссель…

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Фото: EPA-EFE

В палате общин прозвучали (и уже не первый раз) требования отставки министра Патель. Пресса писала о «национальном позоре» и даже обычно сдержанная деловая «Файнэншл таймс» назвала политику правительства «предательством как украинского народа, так и гордой гуманитарной традиции Великобритании». Большинство британцев (75‒77% опрошенных) считает, что украинским беженцам следует разрешить въезд в Великобританию без виз, и только 16% выступают против.

Министра не отправили в отставку, но правительству пришлось пойти на уступки и разрешить украинцам подавать заявления онлайн, а биометрические данные сдавать после прибытия в Великобританию. Изменения вступят в силу на следующей неделе.

По информации Би-би-си, готовится схема приема жителей Украины британскими семьями.

Волонтеры собирают вещи и пожертвования для украинских беженцев. Лондон, 10 марта. Фото: Richard Baker / In Pictures via Getty Images

Предполагается, что жилье будет предоставляться минимум на шесть месяцев. Подробности будут обнародованы на следующей неделе.

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По данным Би-би-си, за 2015-2020 годы Германия предоставила убежище более чем миллиону человек. Следом идут Франция, Швеция, Италия, Испания. За этот же период в относительных цифрах к населению страны по приему людей лидирует Швеция — 1619 беженцев на 100 000 жителей, за ней следуют Германия — 1274, Австрия — 1134 и Швейцария — 955. Великобритания (121 человек на 100 000 жителей) сильно отстает.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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