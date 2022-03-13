Когда роман закончился: о чем больше всего после разрыва с каждым женским знаком зодиака сожалеет мужчина

Когда любовь закончилась и каждый из партнеров начинает идти своим путем, у мужчины может возникнуть боль сожаления. Даже если это он был инициатором расставания. Существует двенадцать знаков зодиака, и каждый из них переживает разрыв отношений по-своему. Давайте узнаем, о чем сожалеют мужчины при расставании с женщинами разных знаков зодиака.

Овен

Когда дело доходит до чего-то захватывающего, нового опыта или приключения, женщина-Овен всегда к этому готова. Она постоянно стремится попробовать в отношениях что-нибудь новое. А это всегда существенно сближает с партнером и в целом укрепляет союз.

Когда роман заканчивается, мужчина сожалеет, что ему не хватало спонтанности и энергичного отношения к жизни, как у его партнера. Союз удалось бы сохранить, если бы вторая половина с любовью нарушала правила и выходила из своей зоны комфорта. Это помогло бы с легкостью пережить серые будни и сделать жизнь яркой. Без этого любые отношения со временем сходят на нет.

Телец

В современном обществе, которое побуждает людей не привязываться ни к кому, а жить свободно и без ограничений, женщина-Телец не боится посвятить себя своему партнеру. Если она чувствует, что у нее мужчиной может быть общее будущее, то не играет в игры и не посылает двусмысленные сигналы. Женщина-Телец с самого начала дает понять, что серьезно относится к построению отношений.

После расставания бывший партнер понимает, насколько редка такая верность и преданность. Теперь он может думать только о том, что невосполнимо утратил и вряд ли сможет вернуть.

Близнецы

Любят ловить момент и использовать возможности, которые чаще всего приводят к запоминающимся моментам. Женщинам-Близнецам нравится знакомиться с новыми людьми, местами и пробовать что-то новое каждый день. Также они вовлекают в это своего партнера, который, в свою очередь, поражается открывшимся возможностям, ранее ему неизвестным.

Когда отношения заканчиваются, мужчины глубоко сожалеют, что женщин-Близнецов больше нет с ними. А вместе с этим отсутствуют и новые яркие приятные впечатления. Это оставляет огромную пустоту в их жизни и даже может привести к депрессии.

Рак

Если женщины-Раки влюбляются, то всегда будут полностью преданы отношениям. Хоть со стороны они и производят впечатление сдержанных и тихих девушек, но действительно могут искренне и со страстью любить того, кто находится рядом. Любовь Раков самоотверженна: они делают все необходимое, чтобы доставить удовольствие своему партнеру.

После расставания с женщиной-Раком мужчина может сначала немного обрадоваться, потому что снова почувствует себя свободным. Но вскоре он начинает понимать, что еще никто так его не любил. Отныне он всегда будет искать такого преданного партнера и сожалеть, что роман с женщиной-Раком закончился.

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Лев

Посмотрим правде в глаза: нет ничего привлекательнее, чем уверенная в себе женщина. Конечно, женщина-Лев неидеальна. Она осознает свои недостатки, но при этом не позволяет другим относиться к себе неуважительно. И любой находящий с женщиной-Львом партнер это почувствует.

После разрыва мужчина скучает и осознает, каким сокровищем в сегодняшнем поверхностном мире является женщина-Лев. Ведь она была самодостаточной и обладала здоровой уверенностью в себе.

Дева

Практически все женщины-Девы являются максималистками. Они весьма критично относятся к себе и своему окружению. Но женщины-Девы делают это не со зла. Просто они хотят, чтобы близкие люди и их партнер стремились стать лучшей версией себя. Ведь многие из людей недостаточно стараются развиваться и становиться лучше. Поэтому Девы пытаются дать им первоначальный мотивационный толчок.

Когда отношения заканчиваются, бывший начинает радоваться, что больше никто на него не давит. Но позже мужчина осознает, что женщина-Дева просто хотела ему добра, чтобы рядом с ней он мог стать лучше.

Весы

Поскольку для женщин-Весов важнее всего баланс, они всегда стремятся упорядочить свою жизнь, а вместе с ней и отношения, сделав их как можно более счастливыми и гармоничными. Для них важно иметь сбалансированную любовную жизнь и уметь не впадать в крайности. В отношениях женщины-Весы чрезвычайно преданны и надеются, что партнер ответит им взаимностью.

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После расставания бывший парень женщины-Весов понимает, что преданность в союзе он воспринимал как должное. А ведь на самом деле такая самоотверженная привязанность является большой редкостью.

Скорпион

Тот, кто начинает отношения с женщиной-Скорпионом, получит прекрасный будоражащий опыт. Иногда она может выказывать пренебрежение, но в целом в отношениях доминируют страсть и приверженность. И если искренне выражать свою любовь к Скорпиону, то он с лихвой все компенсирует.

После расставания с женщиной-Скорпионом мужчина поначалу испытывает облегчение из-за отсутствия сильной личности в лице партнерши. Но вскоре он начинает понимать, что теперь ему не хватает страсти и что такой женщины он еще не встречал.

Стрелец

Женщине-Стрельцу не нравится, когда кто-то слишком серьезно относится к жизни. Поэтому она старается привнести в отношения исключительно радость и веселье. Конечно, в союзе бывают и кризисы, но даже в самые плохие времена женщина-Стрелец способна вызывать на лице партнера улыбку. Каким бы плохим ни было настроение у мужчины, она сделает все возможное, чтобы он снова почувствовал себя легко и непринужденно.

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После разрыва мужчина понимает, что никогда больше не встретит того, кто смог бы подбодрить его своим добрым юмором и индивидуальным отношением даже в самые мрачные минуты.

Козерог

Хотя женщина-Козерог и склонна замечать исключительно негативную сторону отношений, но она неустанно над ними работает и проявляет максимальную лояльность. Возможно, она не отличается романтичностью, но если влюбляется в кого-то, то делает все необходимое ради сохранения союза. А это очень редко встречается в современном мире, где почти все одноразовое и заменимое.

Если союз все же не удается сохранить, то бывший партнер сожалеет о том, что недостаточно ценил подобное отношение со стороны женщины-Козерога.

Водолей

Когда дело доходит до новых идей или концепций, все знают, что им нужно обратиться именно к женщине-Водолею. Она постоянно открывает партнеру глаза на новые вещи и сосредоточена на сохранении и развитии отношений. Женщина-Водолей призывает возлюбленного быть открытым и проявлять любопытство, чтобы сделать окружающий мир еще лучше.

После расставания с женщиной-Водолеем мужчина уже не смотрит на свою жизнь так, как раньше. Он просто плывет по течению и не особо обращает внимания на происходящие в мире события. Мужчина глубоко сожалеет о потере, но уже ничего не может с этим поделать.

Рыбы

Современный мир заставляет нас быть поверхностными и бесчувственными, но это не относится к женщине-Рыбе. Эмоциональность и эмпатия делают ее в качестве партнера настоящим сокровищем. Рыба не боится выражать свои самые глубокие чувства в отношениях и призывает партнера делать то же самое. Представительнице данного знака всегда можно рассказать о проблемах, и она не станет критиковать, а лишь ободрит и утешит.

После расставания с женщиной-Рыбой мужчине не хватает ее безграничного терпения и того, что она всегда была рядом при необходимости. Он осознает, что, наверное, уже никогда не найдет другого человека, который был бы с ним таким понимающим.