 

Мнение: В России бензин дешевеет, на Западе — дорожает

13.03.2022, 21:55, Разное
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1. США решили запретить импорт нефти из России. Станет ли это для них полноценным выстрелом в ногу? Удар будет заметный, но не самый больной – США импортируют лишь 8% своей нефти и и нефтепродуктов из России. Однако 8% – это всё же не один и не два процента, мгновенно заместить такой объём не получится, а альтернативная нефть из Канады будет дороже. Кроме того, американцам нужна сейчас именно наша нефть, нефть абы откуда не подойдёт, так как заводы настроены на конкретные сорта:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakie-strany-postavliaiut-neft-i-nefteprodukty-v-ssha-9-marta-2022-goda-djo-622a059d53bef05e6f56dd11

Венесуэла по-прежнему отказывается спасать США, на Ближнем Востоке также не торопятся наращивать производство. От этой ситуации выиграют канадские нефтяники (тем более, что Канада также запретила импорт из России), а вот американские и канадские потребители проиграют.

2. Американцы несколько обескуражены ростом цен на бензин. Вот характерное видео от нашего бывшего соотечественника, заливающего себе в автомобиль подорожавшее топливо:
 
[Ссылка не сохранилась, вражеские хакеры сломали телеграм-канал, где было размещено видео]

Америка и весь Евросоюз — толерантные люди. Подняли цены на бензин, ввели санкции против России, а сейчас мы в Америке должны страдать. Вчера я заливал этот бензин за 4,70, а уже стоит 5,09. За один день. Но Байден одно прогадал. Он ввёл санкции против России, а сейчас будет страдать американский народ здесь. Американский народ — не российский народ, который привык к сложным иногда условиям. Он не знает, что такое устроить себе импровизированную уборную в огороде. Вот когда американцы выйдут здесь на митинг, тогда конец будет Байдену. Какая фрустрация, за один день! Россия, помоги!

В Ютубе таких видео уже много. Некоторые американцы в ярости, изрыгают проклятия в адрес Путина и обещают «выставить ему счёт». Владимир Владимирович, я предлагаю поднять цену на заправках США ещё в полтора раза, для начала. Мне кажется, американцы ещё не поняли, что с ними произошло.

3. Пока в США цены на бензин растут, в России они, напротив, снижаются:

https://lenta.ru/news/2022/03/11/benzin/

В некоторых российских регионах начали снижаться цены на бензин. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, бензин подешевел в основном на заправках, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже через трейдеров или напрямую. Так, с 1 по 5 марта цены на топливо снизились в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. При этом, по данным Московской топливной ассоциации, в столице цены на бензин остаются стабильными, хотя раньше росли на 0,02–0,05 процента в неделю.

Источник: Место для дискуссий



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