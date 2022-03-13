 

Мнение: Народная республика

13.03.2022, 20:15, Разное
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​Возникла и никуда особо не девается тема создания Херсонской Народной республики. О ней начали говорить еще в начале марта, затем сообщения пошли гуще и чаще. Официальных сообщений на эту тему нет, но это может говорить либо о том, что это просто какой-то, как сейчас можно говорить, фейк, либо то, что планы такие есть, но их решено воплощать, что называется, «снизу» – через некое волеизъявление народа.

В общем-то, создание ХНР, а следом за ней и каких-либо иных народных республик — в определенном смысле решение проблемы невозможности победы в этой «не-войне». Разгромить ВСУ и всяких «радикалов» – это одна практически неподъемная задача. Реализовать эту победу в политической плоскости — тут даже неясно, с какого конца браться. Даже Памфилова вряд ли сможет нарисовать итоги любых выборов в пользу коллаборационистских сил, а без таковых что делать с гипотетически побежденной Украиной — неясно. Думаю, что уже нет ни малейших сомнений в том, что все ранее условно пророссийские регионы после «спецоперации» массово перековались в бандеровцы. Больше, чем Путин, для строительства украинской нации с четкой антироссийской идеей, не сделал никто. Надеюсь, в будущем ему поставят памятник от благодарного украинского народа. Заслужил.

Раз нет возможности закончить войну убедительной победой, ее нужно как-то придумать. И расчленение Украины на зоны народных республик — идея, в общем-то, рабочая. Правда, у нее та же самая проблема: население совершенно не горит желанием поддерживать эту идею, а Кремль традиционно плевать хотел на мнение какого-то там народа. Мало ли, что они там хотят. Или не хотят.

Тем не менее, угроза создания ХНР вполне реальна, и о ней начинают говорить вся чаще и больше. Что из этого получится — конечно, вопрос. Будут ли пытаться реализовывать эту идею – тоже вопрос. Но что-то делать-то всё равно надо.

Стоит упомянуть еще один аспект создания ХНР. В случае ее создания она, конечно, не будет признана никем. Но Херсон – один из основных аграрных регионов Украины. Поэтому легально экспортировать продовольствие с территории "республики" будет невозможно. Плюс Мариуполь, который сейчас стирается с лица земли – через него украинское зерно вывозилось на экспорт. Через него и Одессу. Соответственно, решается проблема проектирования голода через создание препятствий для экспорта украинского зерна традиционным покупателям. Причем не только в этом сезоне, но и в будущем. Шваб должен тайно наградить Путина почетной грамотой Давосского форума за реализацию проекта продвижения "новой нормальности".

Источник: Эль Мюрид



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