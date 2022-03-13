 

В МВФ исключили угрозу глобального финансового кризиса из-за РФ и Украины

13.03.2022, 19:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 млрд долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой», – сообщила она в интервью телеканалу CBS, передает РИА «Новости».

Георгиева добавила, что МВФ будет пересматривать прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, но, по ее словам, это «все равно будет положительная величина», а в странах, которые, как США, быстро преодолели последствия коронавирусной пандемии, рост будет значительным.

Кроме того, по словам Георгиевой, МВФ прогнозирует глубокую рецессию в РФ из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием.

«Мы ожидаем глубокую рецессию в России… Я могу сказать, что мы больше не считаем дефолт РФ невероятным событием. У РФ есть деньги на обслуживание ее долга, но нет доступа к ним», – сообщила Георгиева.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет условий для дефолта России, если только они не будут создаваться для страны искусственно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Американская компания создала беспилотник для испытания искусственного интеллекта

25.04 / Зеркаль о “Северном потоке – 2”: Геополитическая шахматная доска активно разыгрывает не совсем понятный дебют

15.09 / Умер муж Ирины Хакамады

26.01 / Захарова сыронизировала над словами Блинкена об «агрессии России»

17.08 / Умер главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

22.02 / Политика: РФ закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

21.03 / “Шахтер” проиграл в УПЛ и отстает от “Динамо” уже на семь очков

29.05 / Эрдоган анонсировал начало строительства канала в обход Босфора

01.11 / “Люди стали беднее”. Российский “Аэрофлот” сократил рейсы из Омска в Москву

01.09 / Украина улучшила позиции в сфере противодействия отмыванию денег – Минфин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика