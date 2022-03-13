 

ВС РФ высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Украине

13.03.2022, 19:15, Новости дня
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Армия РФ утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».

По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков.

Он добавил, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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