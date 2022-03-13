Российские военные сбили самолет Су-24 и 11 беспилотников Украины

Российские войска сбили в воскресенье один самолет и 11 беспилотников украинских военных, в том числе два «Байрактара», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКС РФ сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два «Байрактар ТБ-2», – цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов украинских вооруженных сил, в том числе три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.

Также Конашенков добавил, что ВС РФ и группировка войск ЛНР продолжают наступление, установлен полный контроль еще над шестью населенными пунктами.

«Вооруженные силы Российской Федерации в ходе наступательных действий установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка. Продвижение за день составило до 9 километров. Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, освободила от националистов город Попасная», – сказал он.

По словам представителя Минобороны, российская армия за 18 дней военной спецоперации на Украине уничтожили 3736 объектов инфраструктуры украинских военных.

«Всего за время операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномета, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.

Ранее Конашенков заявил, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Украине.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.