Газпром забронировал для транзита «Ямал-Европу» на газовые сутки 14 марта

Газпром вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод «Ямал – Европа» на все предстоящие газовые сутки 14 марта, выкупил 16% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.

Кроме того, Газпром дополнительно заказал еще 1,43 млн кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью с 22.00 мск 13 марта до 8.00 мск 14 марта, информирует РИА «Новости».

Ранее Газпром заявил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,6 млн кубометров на 13 марта.