 

Газпром забронировал для транзита «Ямал-Европу» на газовые сутки 14 марта

13.03.2022, 19:14, Новости дня
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Газпром вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод «Ямал – Европа» на все предстоящие газовые сутки 14 марта, выкупил 16% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.

Кроме того, Газпром дополнительно заказал еще 1,43 млн кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью с 22.00 мск 13 марта до 8.00 мск 14 марта, информирует РИА «Новости».

Ранее Газпром заявил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,6 млн кубометров на 13 марта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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