 

Сын Никаса Сафронова приковал себя к McDonald’s

13.03.2022, 19:14, Новости дня
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Сын российского художника Никаса Сафронова – пианист Лука Сафронов – приковал себя наручниками ко входу в McDonald’s на Пушкинский площади в Москве в знак протеста против ухода компании из России.

«То, что они закроются – это акт враждебности и насилия ко мне!» – приводит его слова Telegram-канал «Москвач».

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s закроет заведения по всей РФ с 14 марта.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, заявивших об уходе с российского рынка.

«Общественная потребительская инициатива» направила в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, в него вошли порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в РФ без предоставления гарантий потребителям.

Среди них такие бренды, как Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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