7 книг о внимании к себе, которые помогут найти равновесие

В новой подборке — книги с простыми практиками, которые помогут приостановить поток мыслей и найти равновесие, уменьшить влияние информационного шума, научиться контролировать эмоции и немного расслабиться.

Бесстрашие

Мудрость, которая позволит вам пережить бурю

Нас постоянно преследует страх — за детей, близких, здоровье, будущее или свое положение. Мы боимся болезней, одиночества и всего, что не можем контролировать. Страх закрывает перед нами возможности и отделяет от жизни: мы цепенеем и забываем, что такое истинная радость. Эта простая и мудрая книга знаменитого мастера дзен Тит Нат Хана поможет освободиться от страхов. Исцелить душевные раны, простить и принять своих родителей и предков и мудрость прошлого в их лице. Избежать ловушек будущего и обрести твердую почву под ногами. Вы освоите дыхательные практики, научитесь медитировать — отпускать мысли и расслабляться. Обретете способность любить и проживать каждое мгновение глубоко и умиротворенно.

Книга радости

Как быть счастливым в меняющемся мире

Эта книга появилась в результате встречи Его Святейшества Далай-ламы и архиепископа Туту в Дхарамсале. В течение недели духовные мастера говорили о причинах, по которым мы не можем радоваться жизни. Разбирали негативные эмоции и их влияние на нас, а также обсуждали способы с ними справиться.

В первой части вас ждет учение Далай-ламы и архиепископа Туту о радости и ответ на вопрос, возможно ли преодолеть невзгоды и сохранить ее. Во второй — соавтор книги Дуглас Абрамс приводит исследования и научные обоснования феномена счастья и других качеств, необходимых для того, чтобы ощущать себя счастливыми.В конце книги авторы делятся практиками, которые помогут преодолеть препятствия на пути к радости, освоить разные виды медитации и научиться находить радость каждый день.

Осознанность

Как обрести гармонию в нашем безумном мире

Приходилось ли вам замечать, что времени хватает только на работу, а голова забита негативными сценариями будущего или тяжелыми мыслями о прошлом? В этой книге британский ученый Марк Уильямс и доктор биохимии Денни Пенман делятся методикой осознанной медитации, которая помогает предупредить депрессию, справиться со стрессом и вызовами современной жизни. Эта методика научит вас контролировать эмоции и приостанавливать бесконечный поток мыслей, чтобы суметь сосредоточиться на том, что действительно важно, — на вашей жизни здесь и сейчас. Регулярные медитативные практики помогут снизить уровень стресса, улучшить память, реакцию и выносливость.

Управление тревогой

Системный подход к борьбе с беспокойством на работе и в отношениях

Мы живем в тревожное время. Беспокоимся за безопасность, здоровье, финансовое благополучие и отношения. Скандалим в соцсетях, избегаем семейных сборищ и надеемся, что появится кто-то более спокойный и решит все наши проблемы. В результате упускаем из виду факты и реагируем импульсивно, вместо того чтобы действовать разумно и быть творцом своей жизни.

Психотерапевт Катлин Смит создала практическое руководство по борьбе с тревогой. Каждая глава ее книги посвящена одному аспекту жизни, на котором тревожность может отразиться неблагоприятно: отношения, карьера, окружающий мир и тревожное “я”. Благодаря примерам из практики, вы лучше поймете, каким должно быть цельное “я” и как перестать беспокоиться.

Стоицизм на каждый день

366 размышлений о мудрости, воле и искусстве жить

Сегодня философия стоицизма ассоциируется лишь с учением, которое подразумевает умение сохранять безэмоциональность. На деле — это набор практик, помогающих шаг за шагом менять наше восприятие и привычки, чтобы достигать больших целей. Что бы ни происходило в вашей жизни, через что бы вы ни проходили, мудрость стоиков придет вам на помощь.

Под обложкой — глубокие мысли — по одной на каждый день года. А еще истории, практики и вопросы для размышлений — все для того, чтобы вы смогли преодолеть волнение и хаос, вернуть самообладание, найти время на отдых, уменьшить количество стресса и начать жить настоящей жизнью.

Дар

12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя

Многим из нас знакомо ощущение, будто мы попали в ловушку собственного разума. Наши мысли и убеждения не только определяют, что мы чувствуем, что делаем и на что способны, но и ограничивают нас. Эдит Ева Эгер создала практическое руководство, в котором разобрала 12 психологических проблем, среди которых синдром жертвы, избегание, игнорирование себя, стыд и осуждение. А еще рассказала, как освободиться из внутренней тюрьмы, заставляющей нас страдать.

В каждом из нас заложена способность выбирать. Именно тогда, когда не ждешь никакой поддержки со стороны — ни физической, ни моральной, — появляется возможность узнать, кто мы есть на самом деле. И важен не наш опыт, а то, как мы отнесемся к нему и как им распорядимся.

В книге много историй — из жизни Эдит Эгер, ее близких, ее пациентов. Но в центре всего — ваша история. Ваш выбор. Ваша свобода. То, что вы почувствуете, прочитав книгу. Может быть, поймете, что именно хотите изменить. Без страха посмотрите в глаза прошлому и настоящему. Или почувствуете, что стало чуть легче дышать.

Без новостей

Как избавиться от информационного шума и мыслить ясно

Новости работают по принципу “Ешь-глотай-все-что-дают”. Они засоряют мозг и превращают нас в “новостных наркоманов”. Мы теряем способность ясно мыслить и концентрироваться.

Книга Рольфа Добелли, чьи работы переведены на 40 языков, поможет освободиться от вредной зависимости. Сам Рольф уже много лет обходится без новостей. Вы узнаете, почему новости так же вредны, как сахар, каким образом информация меняет структуру мозга и как вернуть креативность и способность критически рассуждать (их “забирают” новости). Из безобидного развлечения новости давно превратились в оружие против здравого смысла. Сокращение их количества вознаградит вас свободным временем и новым взглядом на то, что действительно важно.