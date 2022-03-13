Мнение: Проблема Харькова не будет решена

Галковский с некоторых пор озаботился тем, чего всегда чурался – злобой дня. Вот уже неделю он, как стахановец, выдает по ролику в день, и все посвящены войне на Украине. Еще немного – и он уже сравняется с истинным маэстро российской пропаганды в Ютубе, самим Юрием Подолякой, он же “Юра из Сум”. Надо только еще чуть-чуть поднажать.

С одной стороны – предприимчивость и трудолюбие пожилого отца многочисленного семейства не могут не восхищать, и я это говорю безо всякой иронии. Галковский прекрасно понимает, что в наступающей на нас Новой Реальности – необходимости выживать в стране, находящейся под тотальной экономической блокадой, придется тяжело всем, но едва ли не хуже всех – семьям с тремя малолетними детьми без твердого источника дохода, но с 60-летним отцом-кормильцем при матери-домохозяйке. В такой ситуации Дмитрий Евгеньевич стремится выжимать по максимуму из – пока! – имеющегося у него в распоряжении инструмента заработка, а это – Ютуб (и тут уже повод похвалить его за проявленную предусмотрительность, когда он без сожаления покинул в свое время вечно хиреющий ЖЖ и нырнул в полную неизвестность, взявшись, как лесоруб в чаще, расчищать себе делянку на обсиженном всяческой молодежью Ютубе).

Но, с другой стороны, канал требует максимальной публичности и постоянного расширения аудитории, причем идеальный вариант – найти спонсора или заказчика, который в итоге аудиторией заинтересуется и захочет в один прекрасный момент купить у автора канала доступ к ней, разово или с потрохами. Это – звездный час любого Ютубера. К сожалению, сам выбор покупателей крайне узок в нашей стране, а по сути – покупатель вообще только один (если брать тех, которые с деньгами). Этот покупатель – государство. Такова печальная, но правда.

Я не знаю, в каком порядке появился новый цикл Д.Е. Или он затеял его в инициативном порядке, с тем, чтобы раскочегарить аудиторию и уже на это ее раскочегаренное состояние поймать, как на блесну, заказчика, после чего решить свои материальные проблемы. Или же наоборот – заказчик появился сам, и уже появление свежего цикла является его инициативой. На вид, после просмотра всех 7 роликов, я мог бы привести аргументы в пользу как первого, так и второго порядка. Но интуиция подсказывает, что все-таки пока имеет место первое – инициатива талантливого автора. Просто потому, что нынешний Левиафан уж слишком туп и самоупоён (что, впрочем, и по ходу “Операции” более чем заметно).

Но я все-таки надеюсь, что всё у Галковского получится, чего ему искренне желаю.

Что касается содержания роликов – то тут ощущение двойственное. С одной стороны, Галковский сразу же показал, что на голову выше всех отечественных пропагандонов, включая обезвилленного Соловьева – в первом же ролике поставив ребром действительно интереснейший и даже, возможно, вообще ключевой для всей истории вопрос: почему Харьков ТАК сопротивляется? Ведь к нему же пришли “свои, русские”?! А сам город – полностью русскоязычный?! Они что, братушек не узнали?

Я даже напрягся, на миг поверив, что Галковский действительно додумался до каких-то нестандартных и, возможно, очень значимых ответов. Но – увы: с каждым новым роликом мой энтузиазм спадал. Галковский зачем-то ударился в пересказ истории новейшей Украины, причем в виде каких-то комиксов. В комиксах по необходимости много купюр, но главное – ничего нового, причем ни в том, что касается фактов, ни в их интерпретации. Ну да – Допа, Гепа, все истории мы сто раз слышали и видели.

Но, поставив вопрос в первой части, за последующие шесть частей он к ответу даже не подобрался. Причем, похоже, уже и не подберется: мешают рамки лояльности, которые отчасти он сам перед собой, отчасти – новые законы РФ, грозящие 15-летними сроками, но выставлены перед каждым автором, пытающимся как-то размышлять об Украине, оставаясь при этом в легальном поле.

А тут ведь задача в сто раз сложнее: надо не просто на публику размышлять об Украине без риска быть посаженным агентами Левиафана – но и размышлять так, чтобы Левиафан еще и захотел за это заплатить! Последнее возможно, нет проблем; но неизбежное следствие – это не будет интересно.

В общем, квадратура круга. Галковского искренне жаль, но этот камень он в гору не втащит.

UPD. Любопытно, что этот пост, рекламирующий абсолютно пропагандистский ролик Галковского, в нынешнем ЖЖ оказывается вообще вне рейтинга постов. Так же, как и мой вчерашний с роликом Арестовича. Плохая примета с точки зрения благосостояния семьи нашего героя: ищейки режима все равно чуют в нем какую-то крамолу, причем на уровне врага режима – Арестовича. НЕ ЗАПЛАТЯТ, гады.