Мнение: Американский профессор призвал убивать русских. Добрый вечер.

Я не успеваю уже писать про фашистов и нацистов современного Запада. Никогда они так прекрасно не расчехлялись от страха (и лютой ненависти, конечно, звериной реально) – как в последние дни. Где-то в аду Гитлеру небось котел даже поменьше сделали на радостях.

Американский профессор Артур Каплан через авторитетное в США научное издание предлагает обложить россиян самыми зверскими санкциями, чтобы создать невыносимые условия.

"Мы ведем войну с Россией. Это война экономического удушения, социальной изоляции и подталкивания России изо всех сил к тому, чтобы стать государством-изгоем.Нельзя отрицать неразрывную связь между медициной, наукой и политикой. Медицина и наука контролируются политическими силами; их использование во благо или во зло продиктовано политическими соображениями, и каждый врач, ученый и научное общество должны занять свою позицию, когда политика разъедает основные цели исследований и лечения.Как далеко заходит отказ от сотрудничества с Россией? Очень, очень далеко. Все исследования, как текущие, так и новые, должны быть немедленно прекращены. Все, что можно сделать, чтобы минимизировать вред существующим субъектам за короткий промежуток времени, должно быть сделано, но это все.Точно так же не должно происходить никакой продажи лекарств или методов лечения, будь то жизненно важные или потребительские товары.

Смешно, да? Пока наши местные мурзилки ходят с плакатиками "Нет войне!" и извиняюсь перед украинскими нацистами, не просто какой-то американский хрен с горы, но профессор – пишет чистым языком Гебельса: "Убивайте, убивайте, убивайте!". Русских, конечно.

Я говорю одно раз за разом – кто сейчас хочет с этими тварями мириться, пока мы не довели до ума, что начали – тот подписывает себе приговор. Но не российского суда, а вот подобных профессоров. Которые, подождите, допишутся – что мы недолюди, что нас надо сжигать.

Все повторяется. Из хороших новостей, в этот раз мы 22 июня, я писал – не пропустили.

Вместе победим!

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