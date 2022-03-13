 

Пекин: поставки тайваньских чипов в Россию возобновятся не позже мая

13.03.2022, 18:11, Разное
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Глава министерства промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй пообещал до конца апреля возобновить экспорт в Россию полупроводниковых изделий, которые производятся на острове Тайвань. 

“Мы бы хотел успокоить наших дорогих друзей из России – вопрос с поставкой чипов, которые выпускаются на Тайване, будет решён через 4-6 недель. Это будет наш подарок русскому народу ко дню Великой Победы, ведь Китай никаких санкций против России не вводил, а Тайвань – это неотъемлемая часть нашей страны”, – заявил Мяо Вэй.

Руководство КНР уже направило официальный запрос крупнейшему производителю микрочипов TSMC с требованием немедленно снять “незаконные ограничения, введённые против Российской Федерации”. Если компания не выполнит это требование до 20 марта, то она будет передана под прямое управление правительства КНР. 

В этом случае на территорию Тайваня будет введён ограниченный контингент внутренних войск Народно-освободительной армии Китая, который обеспечит выполнение законных требований руководства страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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