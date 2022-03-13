 

Франция объявила о новых санкциях в отношении России

13.03.2022, 18:00, Новости дня
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья.

«В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в РФ и расширить (санкционный) список олигархов», – цитирует его «Интерфакс».

По его словам, санкции «немедленно вступают в силу».

Ранее в Елисейском дворце, после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера РФ Владимира Путина, заявили, что страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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