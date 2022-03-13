Салливан: США уверены в своей способности продолжать крупные поставки оружия на Украину

США уверены, что способны продолжать значительные поставки оружия на Украину, сказал телекомпании CBS советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объемы военной помощи – оружия и припасов – на фронт на Украине. До сих пор мы были в этом успешны, и мы считаем, что у нас создана система, которая позволит нам продолжать, несмотря на российские угрозы», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.