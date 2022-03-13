 

Салливан: США уверены в своей способности продолжать крупные поставки оружия на Украину

13.03.2022, 18:00, Новости дня
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США уверены, что способны продолжать значительные поставки оружия на Украину, сказал телекомпании CBS советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы уверены в наших возможностях продолжать поставлять значительные объемы военной помощи – оружия и припасов – на фронт на Украине. До сих пор мы были в этом успешны, и мы считаем, что у нас создана система, которая позволит нам продолжать, несмотря на российские угрозы», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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