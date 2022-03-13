Канье Уэст нанял пиарщика, заявившего о смерти Елизаветы II

22 февраля Великобританию потрясла новость – в популярном блоге Hollywood Unlocked появился пост о смерти Елизаветы II. К счастью, сообщение оказалось ложным. 7 марта Ее Величество опровергла все домыслы, лично появившись на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Что же касается автора блога, бывшего участника реалити-шоу Love & Hip Hop Джейсона Ли, то в ответ на фейковую новость он получил не только волну негативных комментариев, но и сумел на этом даже прославится. Как стало известно, с недавнего времени Ли назначен главой pr-департамента Канье Уэста.

Я всегда понимал, как работает пресса, потому что я часть этой машины. Но, в отличие от большинства все тех, кто ошибается, я взял ответственность на себя, извинился и пошел дальше, – сказал Джейсон в интервью Variety.

Джейсон Ли

Не удивительно, что Ли, с которым Канье уже успел поработать над некоторыми проектами, быстро расположил рэпера к себе. Ведь и сам Уэст в своих решениях, действиях и словах крайне противоречив. До недавнего времени больше всего от этого страдала Ким Кардашьян, которой он то признавался в любви, то писал нелицеприятные комментарии в соцсетях. В начале марта Ким и Канье официально перестали быть мужем и женой. И теперь Ким счастлива в отношениях с Питом Дэвидсоном, а Канье ищет утешения в компании двойника бывшей – 24-летней девушки по имени Чейни Джонс. Но значит ли это, что теперь упрекам в адрес Ким пришел конец? Навряд ли. Зато теперь каждой из импульсивных выходок Уэста найдется продуманное объяснение – от Джейсона Ли.

Нас объединяет одно – удовольствие от независимости. Я тоже разделяю уверенность в том, что мы будем частью несовершенного мира, который ожидает, что люди всегда будут совершенными, – заключил новый пиарщик рэпера.