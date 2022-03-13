 

Компания, поставлявшая мороженое для McDonald’s, вернется к производству пломбира по советской технологии

13.03.2022, 16:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кировский завод молочных продуктов им. Дзержинского, более 20 лет являвшийся основным производителем мороженого для McDonald’s, расторг контракт с транснациональной корпорацией и вернётся к советской технологии производства пломбира.

– Мы с удовольствием делали «Рожок» и «МакФлури». Детям и взрослым очень нравились эти вкусы, но при этом нельзя сказать, что это было настоящее мороженое, которое большинство наших граждан употребляло в советском детстве. Безусловно, сотрудничество с McDonald’s было очень плодотворным для нас, но настало время переориентироваться на интересы отечественного потребителя, – заявил директор молокозавода Алексей Ильин.

Он добавил, что на складах остались советские производственные линии, а вот часть персонала предприятия придётся заменить.

– У нас работали технологи новой формации, а для производства советского мороженого нужны люди постарше. К счастью, базы данных у нас сохранились. Многие из них уже на пенсии, с учётом её размеров, думаю, они не откажутся выйти на работу и приносить радость детям, – добавил менеджер.

По словам Ильина, стоимость советского пломбира будет рыночной.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Мнение: Чрезвычайная ситуация

26.10 / Скандалы: Полит-тюнинг Няши

18.02 / Генкоструткор рассказал о двухэтапной миссии по отправке космонавтов РФ на Луну

01.03 / Как вы едите? – Личное мнение

14.05 / Утро выдалось сложным – Личное мнение

11.11 / Объявлено о заражении Пореченкова коронавирусом

19.03 / Ученые предлагают лечить COVID-19 корейской квашеной капустой

08.07 / Врач Тяжельников предупредил, что жара отягощает течение коронавируса

25.07 / Журналисты, по штабам

18.12 / ASICLine: выпущены мощные майнеры криптовалюты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика