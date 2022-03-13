Компания, поставлявшая мороженое для McDonald’s, вернется к производству пломбира по советской технологии

Кировский завод молочных продуктов им. Дзержинского, более 20 лет являвшийся основным производителем мороженого для McDonald’s, расторг контракт с транснациональной корпорацией и вернётся к советской технологии производства пломбира.

– Мы с удовольствием делали «Рожок» и «МакФлури». Детям и взрослым очень нравились эти вкусы, но при этом нельзя сказать, что это было настоящее мороженое, которое большинство наших граждан употребляло в советском детстве. Безусловно, сотрудничество с McDonald’s было очень плодотворным для нас, но настало время переориентироваться на интересы отечественного потребителя, – заявил директор молокозавода Алексей Ильин.

Он добавил, что на складах остались советские производственные линии, а вот часть персонала предприятия придётся заменить.

– У нас работали технологи новой формации, а для производства советского мороженого нужны люди постарше. К счастью, базы данных у нас сохранились. Многие из них уже на пенсии, с учётом её размеров, думаю, они не откажутся выйти на работу и приносить радость детям, – добавил менеджер.

По словам Ильина, стоимость советского пломбира будет рыночной.

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